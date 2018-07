Político admite envio de foto erótica pelo Twitter O deputado democrata Wiener Gate, de 46 anos, admitiu ontem que enviou fotos eróticas a uma mulher pelo Twitter. Na última semana, o político afirmou que sua conta no microblog teria sido invadida por hackers, que mandaram as imagens para a mulher de Seattle. Além de confessar o envio das fotos, Gate disse que manteve contatos íntimos com outras seis mulheres antes e depois de ter se casado, no ano passado, com Huma Abedin, assistente de Hillary Clinton.