Político chavista é assassinado na Venezuela

Otaiza, que desde dezembro do ano passado era presidente do Conselho Municipal de Caracas, foi encontrado com quatro disparos de bala no município de El Hatillo, no estado de Miranda. O corpo foi encontrado no sábado, mas como estava sem documentos, foi apenas identificado ontem.

A fiscal geral da Venezuela, Luisa Ortega Díaz, disse em uma mensagem no Twitter que designou um oficial para investigar a morte do dirigente.

O presidente Nicolás Maduro ordenou uma investigação "completa da estranha circunstância em que Otaiza apareceu assassinado".

Otaiza foi um dos oficiais que participou do malsucedido golpe de 27 de novembro de 1992, nove meses depois da intentona encabeçada pelo falecido presidente Hugo Chávez. O dirigente ocupou diversos cargos na administração chavista. Fonte: Associated Press.