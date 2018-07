Político convoca greve geral nas minas da África do Sul

Ele foi expulso do partido governista Congresso Nacional Africano (CNA) no início deste ano, acusado de semear desunião e não aceitar as normas do partido.

A cerca de 100 km de distância dali, mais de 8 mil grevistas marcharam para um hospital a fim de visitarem alguns dos 190 mineiros que afirmam ter sido torturados e espancados pela polícia. A manifestação foi observada por tropas de choque e helicópteros.

Grevistas na mina de Marikana, a terceira maior produtora de platina do mundo, protestaram cantando "diga a Zuma (o presidente sul-africano) que pare de nos matar", uma referência às mortes ocorridas em um confronto com a polícia no mês passado. Jacob Zuma tem sido o foco de grande parte da ira dos mineiros.

"O que vocês devem fazer é colocar as ferramentas no chão e interromper a produção", disse Malema. O público usava cornetas e apitos para fazer barulho e carregava seu tradicionais bastões em resposta às declarações de Malema. Ele também foi ovacionado ao dizer que "vocês devem ser tratados como humanos. Vocês também devem ser respeitados."

A Impala Platinum Holdings Ltd. informou nesta terça-feira que concordou em revisar os valores dos salários de sua mina Rustenburg, após uma reunião na segunda-feira com grupos de trabalhadores. As negociações aconteceram após os trabalhadores exigirem aumento de salário pela segunda vez desde abril, em meio à intensificação das tensões nas minas sul-africanas.

A empresa ainda tenta voltar à produção plena em Rustenburg, sua maior mina, após seis semanas de greve no início deste ano. Como parte das negociações daquela greve, a empresa concedeu aumento salarial em abril. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.