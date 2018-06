Político de esquerda egípcio entrega proposta para concorrer à presidência O político de esquerda Hamdeen Sabahi apresentou oficialmente a sua candidatura para concorrer à presidência do Egito, no sábado, tornando-o o segundo candidato para a eleição do mês que vem, ao lado do antigo chefe do exército Abdel Fattah al-Sisi, que é o grande favorito para vencer.