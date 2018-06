Político do Zimbábue é preso por roubar carro Aaron Muzungu, porta-voz do partido MDC-99 do Zimbábue, foi preso após roubar um carro em uma exposição de automóveis no país. Muzungu simplesmente entrou na picape de US$ 57 mil que estava com a chave no contato e a levou embora. A polícia encontrou o porta-voz oito dias depois e o carro tinha mais de mil quilômetros rodados.