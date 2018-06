Político foi condenado por corrupção e tráfico de influência Advogado e economista filiado ao Partido Conservador Colombiano, Fernando Londoño Hoyos foi ministro do Interior de 2002 a 2004, durante o primeiro mandato do presidente Álvaro Uribe. Londoño renunciou ao cargo depois que surgiram denúncias de que ele comprou ações da companhia de gás Invercolsa utilizando documentos falsos - as ações teriam sido repassadas para uma empresa de fachada do Panamá e jamais foram devolvidas.