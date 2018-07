Político preso apoia 2,5 mil candidatos

O ex-senador sentenciado a sete anos e seis meses de prisão conta hoje com 6 deputados, 10 prefeitos e 156 vereadores. Ele começou a carreira política como deputado em 1998, apadrinhado pelo ex-senador Carlos Herney Abadía, envolvido com o cartel de Cali.

Outro apoio importante de Martínez foi o narcotraficante Olmes Durán Ibarguen, conhecido como "Senhor do Pacífico", extraditado para os EUA em 2007. Durán foi o responsável pela ligação do político com os paramilitares do bloco Calima.

Martínez foi eleito para o Senado pela primeira vez em 2002. Em sua reeleição, em 2006, foi o segundo senador mais votado de sua legenda, o Partido Convergência Cidadã. O ex-senador, que afirma sofrer preconceito por ser negro, está preso em Barranquilla, onde vive cheio de regalias.

Em junho, obteve da Justiça a permissão para deixar a detenção por 72 horas a cada três meses. Em princípio, ele deveria ficar nos arredores da cidade, mas ele já viajou para Cali e Bogotá - em plena época eleitoral. A sua segunda permissão de saída coincide justamente com as eleições do fim de semana.

Os três partidos, que inscreveram ao todo 17 mil candidatos, negam envolvimento com Martínez. Em entrevista ao jornal El Tiempo, o general colombiano Óscar Naranjo afirmou, na semana passada, que os EUA buscam a extradição do ex-senador Martínez por vínculos com o narcotráfico. Ele é investigado pela DEA (agência antidrogas dos EUA). / T.E.