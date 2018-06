Político sunita sofre sequestro relâmpago no Iraque

O incidente ocorre em um período de crescentes tensões sectárias no Iraque, com militantes sunitas assumindo o controle de uma vasta porção de território no norte do país, enquanto milícias shiitas se mobilizam para auxiliar as tropas do primeiro-ministro Nouri al-Maliki.

Maliki discutiu sobre o incidente envolvendo al-Adhadah com o porta-voz sunita do Parlamento, Salim al-Jabouri, que classificou o episódio como "um problema", sem dar mais detalhes. As forças de segurança do governo de Maliki já prenderam políticos sunitas no passado, acusando-os de ligação com o terrorismo. Em 2011, pouco após a retirada das tropas norte-americanas do país, as forças de segurança tentaram prender o então vice-presidente sunita Tariq al-Hashemi, que fugiu para a Turquia.

Em uma coletiva de imprensa neste sábado, outro membro do Conselho Provincial de Bagdá, Falah al-Qaisi, disse que o governo precisa "assumir sua parcela de responsabilidade" no caso e abrir uma investigação para revelar quem está por trás do sequestro de al-Adhadah. Fonte: Associated Press.