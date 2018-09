Políticos iraquianos pedem renúncia do premiê Abadi

BAGDÁ - O primeiro-ministro iraquiano, Haider al-Abadi, denunciou neste sábado, 8, uma “sabotagem política” em Basra, enquanto parlamentares adversários pediram sua renúncia. Esta semana, 12 pessoas morreram na região em manifestações violentas convocadas para solucionar o caos social que impera no país.

Em discurso no Parlamento, ele insistiu em fazer uma distinção entre o que denunciou como “a dimensão política” do movimento e o “assunto dos serviços públicos”. Mais tarde, as duas listas parlamentares que lideraram as eleições legislativas de maio pediram a renúncia de Abadi.

Ahmed al-Assadi, porta-voz da Aliança da Conquista, que reúne antigos combatentes antiextremistas, denunciou “o fracasso do governo em resolver a crise em Basra”.

Os manifestantes da região reclamam sua parte da receita gerada pelo petróleo – US$ 7,7 bilhões em agosto – em uma província que não sofreu a guerra contra o grupo jihadista Estado Islâmico (EI), mas atravessa uma crise de saúde sem precedentes, agravada por um escândalo de contaminação da água que levou 30 mil pessoas ao hospital.

Pelo menos 27 pessoas morreram desde o início dos distúrbios em julho – 12 delas nos últimos 7 dias. / AFP