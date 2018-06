Políticos islâmicos acusam EUA de interferência no Egito

A porta-voz do Departamento de Estado, Victoria Nuland, criticou na segunda-feira as autoridades do Egito por terem detido e interrogado um popular comediante acusado de insultar Mursi e o islamismo. O comediante Bassem Youssef foi liberado após pagar fiança equivalente a 2.200 dólares.

O Partido Justiça e Liberdade, ala política da Irmandade Muçulmana, condenou as declarações da porta-voz norte-americana e disse que o governo egípcio está comprometido com a liberdade de expressão. "As declarações de Nuland estão ... interferindo flagrantemente nos assuntos internos do Egito", disse nota do partido.

(Reportagem de Ulf Laessing)