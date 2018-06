O governo do primeiro-ministro Donaldo Tusk está perdendo rapidamente o apoio da população depois de recentemente ter aumentado a idade para aposentadoria, anunciado uma reforma no sistema previdenciário e relaxado algumas regras de trabalho, que permitem jornadas mais longas. Alguns dos manifestantes estão acampados em frente ao parlamento desde a primeira marcha, ocorrida na quarta-feira. Fonte: Associated Press.