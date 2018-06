Polônia adota plano de defesa para lidar com tensões

Komorowski disse que a medida é uma reação às coisas que "mudaram para pior no leste da fronteira da Polônia, onde surgiu uma área de instabilidade". Dentre os fatores negativos, o documento identifica a intensificação da política russa de enfrentamento e a anexação da Crimeia, que pertencia à Ucrânia.

A nova estratégia substitui planos realizados em 2007 e envolve mudanças nas áreas de defesa, política e economia em todos os níveis. Dentre outras determinações, a Polônia irá melhor ocupar suas bases militares no leste do país com tropas e equipamentos e acionar os soldados da reserva para treinamento. Fonte: Associated Press.