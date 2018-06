Polônia é condenada por deixar CIA torturar suspeitos

A decisão da Corte Europeia de Direitos Humanos marca a primeira vez que um tribunal decide contra o "programa de rendição" que o ex-presidente dos Estados Unidos George W. Bush lançou após os atentados terroristas de setembro de 2001.

O tribunal, baseado na cidade francesa de Estrasburgo, disse que a Polônia violou os direitos humanos ao não impedir "tortura e tratamento desumano e degradante" dos suspeitos Abd al-Rahim al-Nashiri e Abu Zubaydah. Ambos foram transferidos e estão presos até hoje na base americana de Guantánamo, em Cuba.

A Polônia foi condenada a pagar 130 mil euros ao palestino Zubaydah e 100 mil euros a al-Nashiri, originário da Arábia Saudita e acusado de orquestrar um ataque a uma base militar dos EUA que matou 17 marinheiros no ano 2000.

Em comunicado, a corte explicou que os interrogatórios foram conduzidos em Stare Kiekuty, uma vila no norte da Polônia, sob responsabilidade da agência de inteligência americana e que é improvável que oficiais poloneses não soubessem da existência do local.

O ministro do Exterior da Polônia disse que não comentaria a decisão porque ela ainda deve passar por uma análise técnica do gabinete. O presidente Bronislaw Komorowski classificou o julgamento de "embaraçoso" para a Polônia e prejudicial à imagem e às contas do país.Fonte: Associated Press.