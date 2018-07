Polônia faz apreensão recorde de euros falsos

Foram encontrados em um subúrbio da capital da Polônia, Varsóvia, um milhão de euros em notas falsificadas, além de uma impressora e material para impressão.

Esta foi a maior apreensão de euros falsos já registrada no país.

Acredita-se que a ideia era colocar o dinheiro falsificado em circulação no meio do ano que vem, quando a Polônia será uma das sedes do campeonato europeu de futebol juntamente com a Ucrânia.