Polônia: líder de partido de oposição se retira de corrida pelo cargo de premiê

Depois de mais de duas décadas à frente da política polonesa, Jaroslaw Kaczynski disse que não o colocaria no centro da campanha deste ano, e lançou seu apoio a Beata Szydlo. Em uma convenção do partido, neste sábado, Kaczynski disse que Szydlo era "honesta" e "trabalhadora". Ela tem experiência no governo local e no parlamento e atualmente é chefe da campanha eleitoral do partido.

A Szydlo é creditada a suavização da imagem do partido conservador e, como chefe da campanha, ajudou Andrzej Duda a garantir um mandato de cinco anos nas eleições presidenciais de maio. Ele venceu a recente eleição presidencial e assumirá o cargo em 6 de agosto. Fonte: Associated Press.