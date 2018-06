Polônia não vai ficar sem resposta, diz Rússia

O avião Tu-154, em que estava Shoigu, foi barrado de entrar no espaço aéreo da Polônia na manhã desta sexta-feira, informou o porta-voz do Exército polonês, tenente-coronel Piotr Walasek. Ele afirmou que o incidente provavelmente ocorreu porque o piloto russo se enganou e informou que pilotava um avião militar, não civil, para o qual tinha permissão.

O Ministério das Relações Exteriores russo publicou um depoimento no qual considerou a decisão da Polônia uma "violação grosseira das normas e da ética da comunicação entre Estados" e afirmou que a ação não passaria sem uma resposta. A aeronave russa teve que retornar a Bratislava porque estava ficando sem combustível, o que colocou a segurança do voo em risco, disse o ministério.

A aeronave de Shoigu pôde sobrevoar a Polônia no fim do dia após mudar sua credencial para um avião civil. O país, que faz fronteira tanto com a Rússia como com a Ucrânia, está preocupado com o conflito armado no leste ucraniano. Os poloneses apoiam a tendência ucraniana pró-Europa e os líderes do país condenam a agressão dos separatistas.