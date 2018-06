O porta-voz do Ministério de Relações Exteriores polonês, Marcin Wojciechowski, se negou a dizer quantas pessoas poderiam ser resgatadas do país vizinho ou quando isso pode acontecer. Recentemente, o governo polonês afirmou que o plano de resgate poderia envolver cerca de uma centena de descendentes de poloneses. Wojciechowski afirmou, entretanto, que alguns já recebem ajuda de Varsóvia. Fonte: Associated Press.