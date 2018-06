Polônia realiza exercícios militares após décadas Uma série de exercícios de segurança em larga escala começaram a ser realizados na Polônia pela primeira vez desde a década de 1970, como parte dos esforços do país em identificar áreas em que as respostas aos cenários que coloquem a população em risco sejam mais eficazes. As atividades acontecem em um momento de conflito entre Ucrânia e Rússia, países que têm territórios fazem fronteira com a Polônia.