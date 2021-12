Polônia registra maior número diário de mortes por covid na quarta onda da pandemia

A Polônia registrou 794 mortes relacionadas à covid-19 nesta quarta-feira, 29, o maior número diário na chamada quarta onda da pandemia de coronavírus, informou o vice-ministro da Saúde, Waldemar Kraska, ao canal de televisão privado polonês Polsat News.

O vice-ministro acrescentou que o número pode ser resultado do atraso na divulgação de informações devido ao feriado de Natal. Ele afirmou que mais de 75% dos óbitos foram de pessoas não-vacinadas.

“Acho que estamos experimentando um pico no número de pessoas que estão morrendo”, afirmou ao canal de televisão.

A Polônia tem enfrentado um número alto de casos diários na quarta onda, que forçou as autoridades a endurecer as restrições de circulação no País. Nesta quarta-feira, foram registrados 15.571 novos casos de coronavírus.

Apesar do crescimento de casos, a Ômicron ainda não representa gravidade no País, que, na última terça-feira, 28, registrou apenas 25 casos da variante, afirmou o vice-ministro.

Outros países europeus têm anunciado medidas restritivas contra o avanço da variante Ômicron no continente. Itália e Espanha voltaram a exigir o uso de máscaras em público, enquanto a Grécia baniu eventos até o dia 3 de janeiro. / COM INFORMAÇÕES DA REUTERS