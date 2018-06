Poluição atinge nível alarmente em Xangai

A sexta-feira amanheceu com uma espessa névoa de poluição cobrindo a cidade, reduzindo a visibilidade a apenas algumas dezenas de metros.

A concentração das nocivas partículas PM 2.5 era de 602,5 microgramas por metro cúbico na manhã de hoje, nível considerado extremamente perigoso.

O nível máximo de partículas PM 2.5 considerado aceitável pela Organização Mundial de Saúde (OMS) é de 25 microgramas por metro cúbico.

Especialistas atribuem a poluição registrada em Xangai a uma combinação de alto nível de emissão com gás carbônico com um padrão climático que mantém o ar da cidade praticamente estagnado. Fonte: Associated Press.