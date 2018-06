Poluição de Pequim vira chance de negócio A fumaça tóxica que cobre o céu de Pequim tornou-se uma oportunidade de negócios na China. Com o aumento da demanda por máquinas que medem a poluição - 70% são importadas -, empresas querem impulsionar a fabricação do produto no país. "As empresas chinesas ainda não têm a capacidade para produzi-las, mas há demanda para expansão", disse um especialista.