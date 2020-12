Poluição do ar é considerada fator determinante em morte de menina de 9 anos no Reino Unido

A poluição do ar foi um fator que contribuiu significativamente para a morte de uma menina de 9 anos que cresceu no sul de Londres, declarou um legista britânico.

Ella Adoo-Kissi-Debrah morreu em fevereiro de 2013 após um ataque de asma que levou a uma parada cardíaca. A má qualidade do ar desempenhou um papel significativo na indução e no agravamento de sua condição, decidiu o legista Philip Barlow na quarta-feira.

Acredita-se que seja a primeira vez que a poluição do ar é registrada como causa médica de morte no Reino Unido. O fato levanta questões sobre o compromisso do país com o combate à poluição.

"Embora a ciência tenha sido irrefutável por anos que a poluição do ar é uma ameaça significativa à saúde pública, a descoberta inequívoca do legista é uma primeira coisa legal e certamente enviará um sinal ao governo do Reino Unido", Katie Nield, advogada da instituição de caridade de direito ambiental ClientEarth, disse em um e-mail.

O legista determinou que durante o curso de sua doença, entre 2010 e 2013, Ella foi exposta a níveis de dióxido de nitrogênio e material particulado acima das diretrizes da Organização Mundial de Saúde.

A principal fonte de poluição era o tráfego e foi reconhecida a incapacidade de reduzir o nível de NO2 aos limites fixados pela União Europeia e pela legislação nacional. O primeiro-ministro Boris Johnson era prefeito de Londres na época.

"Isso não é apenas sobre minha filha ter a poluição do ar no atestado de óbito e nós fazermos justiça por ela, o que é tão merecido, mas também é sobre outras crianças que, assim como nós, ainda andam pela nossa cidade com altos níveis de poluição do ar", Rosamund Adoo-Kissi-Debrah disse em entrevista coletiva na quarta-feira. "Este assunto está longe de terminar."

A Grã-Bretanha vem violando as regras de qualidade do ar da UE há anos. Mesmo depois de deixar a UE no final do mês, os limites continuarão a ser aplicados, pois foram transpostos para a legislação do Reino Unido.

O governo disse que provavelmente só conseguirá cumprir o padrão exigido em 2025 - 15 anos após o prazo. Seus planos de qualidade do ar foram julgados em tribunal como ilegais três vezes.

Um porta-voz do governo disse que começou um plano de US$ 5,1 bilhões (3,8 bilhões de libras) para ajudar a proteger as comunidades da poluição do ar.

O relatório do legista foi dado no mesmo dia em que a Suprema Corte decidiu que o apoio do governo a uma terceira pista do Aeroporto de Heathrow em Londres não violava sua política de mudança climática. Os juízes anularam a decisão de um tribunal de primeira instância, o que forçou o governo a rever sua política aeroportuária à luz da legislação ambiental.

Uma lacuna nos padrões de poluição da UE para carros a diesel significou que muitas cidades, incluindo Londres, ainda estão envoltas em níveis tóxicos de dióxido de nitrogênio, apesar do prazo de 2010 para trazer a qualidade do ar a níveis mais saudáveis.

O prefeito de Londres, Sadiq Khan, tem procurado combater a poluição estendendo a "Zona de Ultra-Baixa Emissão" da cidade para incluir as estradas circulares norte e sul nos arredores da cidade. Ele também aumentou os impostos verdes e promoveu o transporte sem carros em uma tentativa de evitar o retorno de veículos poluentes quando os passageiros voltam aos seus empregos após a pandemia.

"A poluição tóxica do ar é uma crise de saúde pública, especialmente para nossas crianças, e o inquérito sublinhou mais uma vez a importância de avançar" com planos para reduzir as emissões no centro da cidade, disse Khan em um comunicado./WP Bloomberg