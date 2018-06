Poluição em Pequim atinge níveis perigosos

O Centro de Monitoramento Ambiental de Pequim informou que a qualidade do ar alcançou índices entre 176 e 442. O nível considerado bom é de até 50, e se torna perigoso entre 301 e 500. Nesse caso, as pessoas são orientadas a evitar atividades ao ar livre. Isso porque o índice indica um nível de partículas prejudiciais à saúde. Se inaladas, as pequenas substâncias podem causar infecções respiratórias e também riscos ao coração.

Autoridades locais advertiram que o alto nível de poluição poderá continuar até a próxima terça-feira. As informações são da Associated Press.