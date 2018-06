Poluição obriga cancelamento de voos em Pequim

Os contornos dos prédios da capital se transformaram numa névoa branca, enquanto os pedestres usavam máscaras no rosto para tentar se proteger o ar espesso e cáustico.

Segundo registros da embaixada dos Estados Unidos os níveis de poluentes atingiram níveis mais de 18 vezes superiores ao que a Organização Mundial da Saúde (OMS) considera seguro.

A visibilidade estava abaixo dos 100 metros em algumas áreas do leste do país, informou a agência estatal de notícias Xinhua. Mais de 100 voos foram cancelados na cidade de Zhengzhou, 33 em Pequim, 20 em Qindao e 13 em Jinan.

A poluição atmosférica é um problema para Pequim há bastante tempo, mas o país tem apresentado dados mais realistas a respeito dos tipos de poluentes desde o início do ano passado. A cidade registrou seus piores níveis de poluição duas semanas atrás. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.