Pombas são atacadas por pássaros durante oração de Papa Francisco

Uma cena inusitada chamou a atenção de fiéis que participavam da oração do Ângelus, neste domingo, na Praça São Pedro no Vaticano. Duas pombas brancas soltas por crianças e pelo Papa Francisco durante a cerimônia foram atacadas por uma gaivota e um corvo.

Uma das pombas perdeu algumas penas, mas conseguiu escapar da gaivota. Já a outra pomba foi perseguida e picada repetidamente pelo corvo. Os ataques foram registrados por fotógrafos que estavam no local.

Durante seu discurso, o Papa Francisco rezou por manifestantes que morreram em onda de protestos na Ucrânia. O pontífice também pediu que o governo e a oposição no país cheguem a um acordo o quanto antes. Com informações da Associated Press.