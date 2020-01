Pompeo admite que governo americano mantém conversa com Maduro há meses

SAN JOSÉ - O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, admitiu nesta terça-feira, 21, durante visita a Costa Rica, que seu governo tem mantido numerosas conversações com o presidente venezuelano, Nicolás Maduro. No entanto, disse, não viu até agora vontade da parte do venezuelano de realizar eleições livres no país.

Pompeo deu a declaração ao comentar a fala de Maduro publicada no jornal The Washington Post na qual ele pediu por "respeito e diálogo" para resolver suas diferenças com os EUA.

Falando junto ao presidente da Costa Rica, Carlos Alvarado, Pompeo insistiu que até agora não há nenhuma evidência de que Maduro esteja remotamente interessado em celebrar eleições livres e justas. "Ele (Maduro) sabe que perderia", disse.

A situação na Venezuela e na Nicarágua ocupou grande parte das conversações entre Alvarado e Pompeo, que chegou à Costa Rica na segunda parada de seu giro pela América Latina e Caribe, iniciado pela Colômbia, na segunda-feira, onde se encontrou com o líder opositor venezuelano, Juan Guaidó. Ele deve visitar a Jamaica ainda hoje.

"Não queremos que Maduro seja um tirano. Ele já destruiu sua economia, já criou uma das maiores crises humanitárias da história da América Central e do Sul", afirmou o secretário de Estado americano.

O secretário de Estado também instou ao presidente Daniel Ortega, na Nicarágua, a cessar a repressão e restaurar as liberdades civis no país, abalado há meses pela violência em meio aos protestos contra o governo.

Guaidó viaja a Londres

Depois de viajar para a Colômbia, desafiando a proibição de deixar a Venezuela, Guaidó reuniu-se nesta terça-feira em Londres com o premiê britânico, Boris Johnson, e o chanceler Dominic Raab. Durante o encontro, Johnson prometeu trabalhar para que “se prestem contas” pela crise humana e a “ameaça à democracia” na Venezuela. Raab disse estar “horrorizado e preocupado com o que está acontecendo na Venezuela, com a crise humana e as violações dos direitos humanos”. . / AFP