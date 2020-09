WASHINGTON - O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, se encontrará com imigrantes venezuelanos em Boa Vista (Roraima) e, segundo o governo americano, ressaltará a importância do apoio dos Estados Unidos e do Brasil ao povo venezuelano. Pompeo viajará por alguns países da América Latina entre os dias 17 e 20, em um giro que inclui, além de Brasil, Suriname, Guiana e Colômbia.

De acordo com a nota do Departamento de Estado, a viagem reforçará o compromisso dos EUA em defender a democracia e combater a covid-19, "enquanto revitaliza as economias na esteira da pandemia e fortalece a segurança contra ameaças regionais".

Leia Também E se Joe Biden vencer?

No Suriname, em Paramaribo, o secretário de Estado se encontrará com o presidente recém-eleito Chan Santokhi, e seu gabinete para discutir o aumento da cooperação bilateral e as oportunidades de parcerias em energia e segurança.

Em Georgetown, Guiana, Pompeo parabenizará o também recém-eleito Irfaan Ali e seu gabinete, e se reunirá com o secretário-geral da Caricom (Comunidade do Caribe ou Comunidade das Caraíbas), Irwin LaRocque.

"Ele reforçará a promessa de uma parceria com os EUA baseada em valores, destacando oportunidades de investimentos mais responsáveis e transparentes por parte do setor privado para aumentar a prosperidade do povo da Guiana, particularmente na esteira da pandemia da covid-19", diz a nota.

Depois de passar pelo Brasil, Pompeo seguirá para a Colômbia, Bogotá, para se reunir com o presidente Iván Duque, com quem, segundo Departamento de Estado, discutirá a forte parceria entre seus países. "A gestão da resposta à covid-19, na promoção da prosperidade mútua e no enfrentamento das ameaças de narcotraficantes, grupos terroristas e do regime ilegítimo de Maduro à segurança regional", explica a nota oficial, sobre os temas do encontro.

De volta aos EUA, Pompeo fará uma parada em Plano, no Estado do Texas. Na cidade, segundo comunicado oficial, Pompeo discutirá as prioridades do Departamento de Estado na Igreja Batista de Prestonwood.