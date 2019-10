Ponte despenca sobre barcos e deixa pelo menos 20 feridos em Taiwan

TAIPEI - Uma ponte de quase 140 metros de extensão despencou e destruiu barcos que velejavam abaixo da estrutura na madrugada desta terça-feira, 1, em Taiwan. De acordo com autoridades locais, a Ponte Nanfang cedeu por volta das 09h30 horário local, 22h30 da segunda-feira, 30 de setembro, pelo horário de Brasília.

A ponte foi construída em 1998 e dava acesso a vila de pescadores do condado de Yilan. Localizada acima de uma baía, os destroços da ponte acabaram acertando barcos que navegavam abaixo. De acordo com agências internacionais de notícia, um caminhão-tanque, abastecido com combustível caiu da estrutura e caiu sobre pelo menos três embarcações.

De acordo com o Taiwan News, veículo de comunicação local, pelo menos 20 pessoas ficaram feridas na queda da ponte. Autoridades confirmam que seis pessoas foram levadas em estado grave para o hospital. 60 militares, incluindo mergulhadores, tentam resgatar vítimas em potencial.

A presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, fez um pronunciamento convocando todos os departamentos do governo a fazer todo o possível para salvar as pessoas e "manter o número de mortos e feridos o mais baixo possível."

O tempo estava ensolarado quando o a ponte caiu. No entanto, na segunda à noite, a região nordeste de Taiwan foi atingida peloi tufão Mitag. Viagens aéreas e marítimas foram suspensas. Apesar disso, as autoridades afirmam que ainda não é possível precisar o motivo da queda da estrutura. / AFP e The New York Times