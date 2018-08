Ponte desaba em Gênova, na Itália, e deixa ao menos 11 mortos

ROMA - Uma trecho de aproximadamente 200 metros da ponte Morandi, que passa pela rodovia A10, em Gênova, na Itália, desabou nesta terça-feira, 14. De acordo com o jornal italiano La Repubblica, há pelo menos 11 mortos e vários feridos. Autoridades italianas falam em "uma grande tragédia", temem que dezenas de pessoas estejam entre os escombros, mas ainda não há um número oficial de vítimas.

O chefe do serviço de ambulâncias de Gênova afirmou que há "dezenas de mortos", segundo a agência italiana de notícias Adnkronos. Uma socorrista afirmou à emissora estatal RAI que ao menos 20 veículos estavam sobre o trecho da ponte que desabou. Ela disse que duas pessoas foram resgatadas com vida dos escombros e foram transportadas de helicóptero para um hospital da região.

De acordo com as primeiras informações da Defesa Civil local, um colapso estrutural teria provocado o desabamento da ponte. Chovia forte na manhã desta terça em Gênova e havia pontos de alagamento no momento do incidente. O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, foi informado do acidente e acompanha o caso com seu gabinete.

O vice-premiê e ministro do Interior, Matteo Salvini, disse que 200 bombeiros tentam resgatar as vítimas do desabamento. "Estamos acompanhando minuto a minuto a situação do desabamento da ponte em Gênova. Agradeço desde já aos 200 bombeiros - e todos os outros heróis - que estão trabalhando para salvar vidas", escreveu Salvini e sua conta no Twitter.

Um vídeo publicano no site do Repubblica mostra o momento em que uma parte da estrutura da ponte desabada. Assustado, o cinegrafista amador que capturou a cena grita: "meu Deus, meu Deus!" (veja abaixo)

"Estou seguindo com a máxima apreensão o que aconteceu em Gênova, e parece ser uma tragédia. Estamos em contato com a empresa que administra a autoestrada", disse o ministro dos Transportes da Itália, Danilo Toninelli.

Histórico

O viaduto Polcevera, também chamado de Ponte Morandi, atravessa Polcevera, em Gênova, e passa pelos bairros de Sampierdarena e Cornigliano, que ficam próximos ao aeroporto local. É considerada uma das principais vias de acesso pela capital da Ligúria.

Projetado pelo engenheiro Riccardo Morandi, o viaduto foi construído entre 1963 e 1967 e chegou a ser batizado e "Ponte do Brooklyn" pelas semelhanças com o famoso local em Nova York. O viaduto mede 1.182 metros. / ANSA