População de Pequim atinge 20,69 milhões em 2012

Dados anunciados pelo Escritório de Estatísticas de Pequim revelam que os residentes permanentes da capital chinesa aumentaram em 507 mil no período de um ano desde o fim de 2011. O escritório afirmou ainda que Pequim tem cerca de 7,74 milhões de habitantes não nativos, que se instalaram lá há mais de meio ano. Desde o término de 2011, a parcela de migrantes aumentou em 316 mil.

Segundo o vice-chefe do escritório, Xia Qinfang, a taxa mais baixa de aumento da população este ano pode ser atribuída, ao menos em parte, ao crescimento mais lento do PIB de Pequim, de 7,7%, em 2012. As informações são da Dow Jones.