População faz manifestação em apoio à garota baleada

O partido político que organizou as manifestações deste domingo foi o Movimento Muttahida Quami. O líder do partido, Altaf Hussain, criticou outros partidos por não organizarem manifestações para protesto contra o ataque à garota. Ele chamou de "bestas" os homens que atacaram a garota. "Malala Yousufzai é símbolo de conhecimento. Ela é filha da nação", disse Hussain de Londres, onde está em autoexílio.

O Taleban no Paquistão disse que fez o ataque à garota porque ela estava promovendo "pensamento ocidental". A polícia prendeu pelo menos três suspeitos de ligação com o ataque, mas o atirador ainda não foi detido. A garota tomou o tiro no pescoço e a bala se alojou perto da na espinha dorsal. Duas colegas de escola também ficaram feridas no ataque. Malala foi submetida a uma cirurgia. As informações são da Associated Press.