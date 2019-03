População grava em vídeo inundações que arrastam carros e pessoas no deserto do Irã

O presidente do Irã, Hassan Rohani visitou nesta quarta-feira áreas afetadas por inundações, que mataram ao menos 26 pessoas. Vinte das 31 províncias do país foram afetadas por este episódio incomum de chuvas, em um país conhecido por sua aridez. As tempestades, que devem continuar, foram filmadas por moradores, com imagens de carros e pessoas arrastadas pela enxurrada.

Apenas na cidade de Shiraz 19 pessoas morreram. Na província de Kogiluyeh-Va-Boyerahmad , uma aldeia foi soterrada por um deslizamento de terra logo após a evacuação de seus habitantes, informou a agência de notícias Fars.

Pelo menos 110 pessoas ficaram feridas no episódio, informou o Ministério da Saúde. Acusados por opositores alinhados à linha-dura do regime dos aiatolás, Rohani esteve na Província do Golestão, onde prometeu recursos para combater os efeitos das chuvas torrenciais na região.

For years, we have been waiting for more rain to help address #Iran's water shortage problem, but now heavy rains & #floods are causing major damages across the country during #Nowruz holidays. As in every other #distaster, we know that it could have managed much better. So sad! pic.twitter.com/95z02tZvoi — Kaveh Madani | کاوه مدنی (@KavehMadani) 27 de março de 2019