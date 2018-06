População protesta contra reformas de Peña Nieto O governo do presidente do México, Enrique Peña Nieto, do Partido Revolucionário Institucional (PRI), tem enfrentado protestos no país enquanto tenta implementar reformas. E a tendência, segundo Alejandro Hope, do Instituto Mexicano para a Competitividade, é que a situação do líder se complique mais. "As reformas que ainda deverão ocorrer terão mais resistência", diz o especialista. Peña Nieto assumiu a presidência em dezembro e logo após assinou o Pacto pelo México, acordo que prevê reformas na educação e nas telecomunicações - atualmente em andamento - e nos setores energético e fiscal, que o governo quer aplicar no segundo semestre.