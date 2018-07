População sente-se alienada do processo político no Egito

Quando viu dois jovens sequestrando uma moça numa rua do Cairo, Zakariya Serageddin disse que não tinha outra escolha senão fazer justiça com as próprias mãos. Ele e dois outros homens capturaram os dois assaltantes, os amarraram a uma árvore e cobriram seus corpos com xarope para atrair formigas. Para Serageddin, um carpinteiro de 33 anos, o episódio de dois meses atrás foi emblemático do que ocorreu com o Egito desde o levante contra Hosni Mubarak no ano passado.

"Os únicos que se beneficiaram com essa revolução foram os criminosos", disse ele, abanando a cabeça. A desintegração da segurança marca a disputa pela sucessão de Mubarak. E o medo do crime, aliado à suspeita sobre as intenções dos islamistas que dominam o Parlamento, ajudou a impulsionar Ahmed Shafiq, ex-premiê de Mubarak que chegou ao segundo turno da eleição presidencial com promessas de restaurar a lei e a ordem. Ele competirá contra Mohamed Mursi da Irmandade Muçulmana.

A escolha entre o Islã político e uma figura do antigo regime não satisfaz a muitos egípcios - que se recusam a votar porque, como diz Serageddin, "nenhum dos dois está interessado nos problemas da população". Protestos e apelos por um boicote da eleição - que supostamente deveria completar a transição do Egito para um regime civil e oferecer uma oportunidade para reviver sua moribunda economia - se espalham.

"Os investidores estão preocupados sobre como a rua egípcia receberá o resultado da eleição", disse Raza Agha, um economista do Royal Bank of Scotland Group, de Londres. Mais importante do que a eleição é "a estabilidade institucional, uma agenda política prudente e um plano que preferivelmente envolva créditos do FMI", disse ele.

É "muito compreensível" que egípcios como Serageddin sintam-se alienados do processo eleitoral, e os generais são os principais culpados, disse Shadi Hamid, chefe de pesquisa no Brookings Doha Center. O conselho do Exército "jogou com a ideia de dividir para conquistar", disse ele. "Isso jogou um partido egípcio contra o outro e criou um clima de paranoia, teorias conspiratórias e acusações intermináveis", concluiu Hamid. / TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK