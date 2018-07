População urbana supera a rural na China pela primeira vez

Um total de 51,27 por cento do 1,347 bilhão de habitantes na porção continental chinesa vivia em cidades no final de 2011, afirmou o Agência Nacional de Estatísticas da China.

Globalmente, em torno de 51 por cento dos 7 bilhões de habitantes do planeta vivem em cidades, de acordo com a Organização das Nações Unidas.

Em contraste, 30 por cento dos habitantes da Índia, o segundo país mais populoso do mundo depois da China, vivem em cidades, enquanto 82 por cento dos americanos moram em áreas urbanas.

A rápida urbanização na China nas últimas três décadas sustentou o seu desempenho econômico estelar à medida que milhões de pessoas trocavam as residências rurais por povoados e cidades, à procura de melhores salários e empregos.

A população rural da China decaiu 14,5 milhões somente em 2011, o mesmo tamanho do Camboja, de acordo com os dados.

Mas a taxa de urbanização está mais devagar e arrastando a oferta de trabalho, apesar de que a grande mudança das pessoas do interior para as cidades está longe de acabar e ainda deve continuar guiando a economia chinesa nos próximos anos.

O rápido envelhecimento da população eleva as tensões no país. O número de chineses acima de 65 anos é quase o tamanho de toda a população do Japão, de 122,9 milhões.

O chefe da agência de estatísticas, Ma Jiantang, disse que a queda na oferta de trabalho é essencial para sustentar o alvo de 7 por cento de crescimento econômico do governo chinês, entre 2011 e 2015.

Analistas concordam que a oferta de trabalho no país está minguando, mas há debates sobre se a China está próxima ou cruzando o ponto de virada Lewis - uma teoria de que salários em nações em desenvolvimento começam a crescer uma vez que haja escassez no trabalho rural.

Os salários médios chineses já estão subindo, embora partindo de baixos níveis. A renda disponível urbana per capita cresceu 14 por cento para 21,810 iuanes (3,500 dólares) em 2011 em relação ao ano anterior, enquanto a renda rural per capita era de 6,977 iuanes.

Analistas dizem que a média salarial minimiza a disparidade de renda ente os chineses, mas que é difícil identificar essa diferença, uma vez que a China não publica um coeficiente Gini nacional - medida amplamente utilizada para a divisão de riquezas.

O índice Gini para a China rural ficou em 0,4 no final de 2011, sugerindo uma distribuição de renda intermediária, com 1 sendo a mais desigual e 0 indicando igualdade na distribuição de riquezas.

A economia chinesa cresceu 9,2 por cento ano passado, decrescendo em relação aos 10,4 por cento de expansão, em 2010.