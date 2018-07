Popularidade de Humala sofre queda de 29 pontos O presidente eleito do Peru, Ollanta Humala, teve uma brusca queda de popularidade antes de sua posse, no dia 28. Segundo a agência Ipsos, a popularidade de Humala caiu de 70% (em 19 de junho) para 41%. No começo do mês, Humala cortou laços políticos com seu irmão Alexis Humala, após ele viajar para a Rússia para discutir investimentos nos campos de gás do Peru. No domingo, em medida elogiada pelo mercado financeiro, Humala decidiu manter no cargo o presidente do Banco Central, Julio Velarde.