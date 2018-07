Popularidade de Obama volta a cair, diz pesquisa A popularidade do presidente americano, Barack Obama, voltou a cair, um mês após a morte do terrorista saudita Osama bin Laden, ex-líder da Al-Qaeda. Uma pesquisa divulgada ontem pelo Washington Post e pela rede de TV ABC mostra que a aprovação ao presidente caiu para 47%, após ter subido para 56% no mês passado. A causa da queda é a crise econômica.