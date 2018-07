Popularidade de Putin cai 10 pontos

Feita entre os dias 10 e 11, a pesquisa do instituto governamental VTsIOM mostrou que 51% dos russos aprovam a maneira com que Putin conduz seu trabalho. Em novembro, esse índice era de 61% e, em janeiro, chegava a 68%, segundo a estatal.

O resultado divulgado ontem revela descontentamento e fadiga dos russos com o político de 59 anos, enquanto ele se prepara para disputar, em março, eleições presidenciais. Segundo a pesquisa, Putin não venceria no primeiro turno, mas, com 42% das intenções, registra ampla vantagem sobre os concorrentes. No segundo lugar, Gennadi Zyuganov, do Partido Comunista, obteria 11%.

O VTsIOM entrevistou 1.600 pessoas em 138 localidades da Rússia e afirmou que a margem de erro da pesquisa é de 3,4 pontos porcentuais. / REUTERS