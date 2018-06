Popularidade do presidente peruano cai para 46% em maio A popularidade do presidente do Peru, Ollanta Humala, caiu fortemente em maio, para 46%, de 51% no mês passado, com um número de controvérsias prejudicando a sua imagem, segundo pesquisa do instituto Ipsos. A popularidade de Humala vem caindo constantemente desde fevereiro, quando atingiu 54%.