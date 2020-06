Por direitos autorais, Twitter tira do ar vídeo de campanha de Trump em tributo a Floyd

O Twitter tirou do ar um vídeo de tributo a George Floyd que faz parte da campanha eleitoral do presidente americano Donald Trump. A empresa alega ter recebido uma reclamação relacionada a direitos autorais. O vídeo, que é uma compilação de fotos e vídeos dos protestos que tomaram as ruas dos Estados Unidos nos últimos 10 dias após a morte de Floyd, tem narração de Trump.

"Nós respondemos a reclamações válidas sobre direitos autorais enviadas para nós pelo detentor dos direitos e seus representantes", disse um porta-voz do Twitter. O vídeo de três minutos e 45 segundos foi publicado no canal do YouTube de Trump e compartilhado nas contas oficiais de Twitter da sua campanha na quarta-feira, 3.

We are working toward a more just society, but that means building up, not tearing down.

Joining hands, not hurling fists.

pic.twitter.com/mp8957czvh — Team Trump (@TeamTrump) June 3, 2020