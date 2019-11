Por direitos e liberdades, mulheres na Arábia Saudita desafiam a lei

RIAD - Quando Zuhur, de 23 anos, se prepara para ir ao trabalho, ela leva consigo o “niqab”, um pedaço de pano preto que deixa apenas os olhos à mostra. Além de cobrir o corpo, usar o acessório é uma das condições para se manter no emprego. Ao circular por áreas de comércio da elite de Riad, é possível verificar que a exigência não é restrição de apenas uma loja, mas faz parte do cotidiano da capital da Arábia Saudita.

No último ano, as mulheres sauditas passaram pelo início de uma transformação. Até então, elas eram proibidas de viajar sem a permissão de um homem ou de dirigir um carro. Capitaneada pelo príncipe herdeiro Mohamed bin Salman, a ideia é passar a imagem de maior abertura. A iniciativa se intensificou após ele assumir responsabilidade pela morte do jornalista Jamal Khashoggi, no ano passado, embora ainda negue ser o mandante.

A jovem Zuhur, que pediu para o seu nome completo não ser divulgado, conta que esperou pelas mudanças a vida toda, mas ainda quer vê-las implementadas por completo. “Há poucos anos, era impossível ver uma mulher sem o rosto coberto usando qualquer cor que não fosse preto. Agora, as pessoas se tornaram mais abertas, especialmente a nova geração. Acredito que em alguns anos veremos outras cores nas ruas”, disse.

Como mulher, ela já usou de tudo: abaya (para cobrir o corpo), niqab (para cobrir o rosto) e hijab (para cobrir os cabelos) na cor preta desde os 8 anos de idade. “Não entendia o porquê, só sabia que tinha de esconder o rosto, usar preto e nunca conversar ou interagir com homens, ou algo ruim aconteceria comigo.”

A segregação entre homens e mulheres é uma realidade para os sauditas. Somente este ano o governo permitiu que um número limitado de escolas privadas inicie a experiência de abrir salas mistas no ensino primário.

Em outra parte da cidade, Reem Abdullah, 29 anos, saía de uma entrevista de emprego na sede do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita. Vestindo uma abaya, sem cobrir o rosto e com parte dos cabelos cobertos, ela afirma que as mulheres merecem as mudanças.

Reem está entre as primeiras sauditas a conseguirem a carteira de habilitação, mas afirmou que ainda sente medo de dirigir. A Arábia Saudita foi o último país a proibir as mulheres de dirigir – a proibição foi encerrada em junho de 2018.

A brasileira Marua Hindi, de 23 anos, professora de inglês, afirma que as roupas têm mudado em razão do número maior de estrangeiros. “Acho que a cultura está se perdendo”, disse. Ela também não reclama da liberdade no país. “As mulheres fazem de tudo sem autorização de um homem. E todas, em geral, são bem respeitadas.”