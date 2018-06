Por Malvinas, Peru cancela visita de navio britânico

A decisão reforça o apoio do Peru à Argentina na questão envolvendo a soberania do arquipélago, disse o chanceler peruano Rafael Roncagliolo à agência de notícias oficial "Andina". A fragata britânica Montrose deveria atracar quinta-feira no porto de Callao, em Lima, para uma visita de cortesia. Roncagliolo disse que o evento foi cancelado como parte do acordo promovido pela União de Nações Sul-Americanas (Unasul) em apoio à Argentina.

Chanceleres de 12 nações da Unasul solicitaram, no sábado, que o Reino Unido discuta a soberania das ilhas com a Argentina, "em conformidade com as resoluções das Nações Unidas." A embaixada do Reino Unido em Lima "lamentou" o cancelamento da visita, cujo convite havia sido feito pelo Peru. As informações são da Dow Jones.