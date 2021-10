Pandora Papers: Rei da Jordânia comprou casas luxuosas nos EUA, enquanto país recebia ajuda

Enquanto bilhões de dólares em ajuda americana foram despejados na Jordânia na última década, um fluxo secreto de dinheiro estava fluindo na direção oposta enquanto o governante do país, o rei Abdullah II, gastava milhões em casas extravagantes nos Estados Unidos.

Usando uma extensa rede de contas offshore para disfarçar suas transações, Abdullah II comprou propriedades luxuosas em ambas as costas do país, com fundos cuja origem permanece obscura, de acordo com documentos financeiros obtidos pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ) e revisados pelo The Washington Post.

Leia Também Líderes mundiais são acusados de esconder milhões em paraísos fiscais

Entre 2014 e 2017, as empresas associadas ao rei gastaram quase US$ 70 milhões (cerca de R$ 378,7 milhões) em três casas adjacentes com vista para o Oceano Pacífico, no sul da Califórnia, de acordo com os arquivos e outros documentos, formando um dos maiores complexos no enclave de celebridades de Malibu.

No centro está uma mansão de 1.300 metros quadrados em estilo mediterrâneo que tem sete quartos e nove banheiros e está equipada com uma academia, teatro, spa externo e piscina de borda infinita - tudo situado em mais de 3 hectares de propriedade costeira nobre.

A aquisição dessas casas ocorreu após transações semelhantes em Washington, onde documentos mostram que Abdullah gastou quase US$ 10 milhões (R$ 54,1 milhões) em condomínios de luxo com vistas amplas do rio Potomac, em Georgetown.

As compras nos Estados Unidos fizeram parte de uma onda de compras internacionais. Abdullah também adquiriu pelo menos três residências multimilionárias em Londres, de acordo com os arquivos, propriedades que ele combinou com uma quarta que já possuía para criar um complexo residencial perto do Palácio de Buckingham. Esta propriedade emblemática foi adicionada a uma coleção que já incluía duas residências na área de Kensington e uma casa de campo perto do Castelo de Windsor.

No geral, o rei gastou mais de US$ 106 milhões (R$ 573,5 milhões) em propriedades que pertencem a empresas de fachada registradas apenas para ele, e não para a família real ou o Reino da Jordânia.

Ele fez a maioria dessas aquisições ao longo de um período de 10 anos que foi marcado por crescentes dificuldades econômicas na Jordânia, aumento da frustração pública com a suspeita de corrupção em torno do rei e crescente instabilidade política que culminou em um suposto plano de golpe de Estado neste ano. O meio-irmão do rei e 18 outros foram detidos em uma repressão que expôs as divisões internas que ameaçam o controle de Abdullah II no poder mais do que em qualquer outro momento em seu mandato de duas décadas.

Os gastos de Abdullah podem não ser estranhos para os padrões exorbitantes dos monarcas do Oriente Médio. "Você provavelmente poderia despejar todas as suas compras perdulárias em uma tarde da conta de compras de MBS", disse um ex-funcionário do governo americano, referindo-se ao príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman, que uma vez gastou US$ 450 milhões em uma pintura de Leonardo da Vinci que exibiu na seu iate. O funcionário foi um dos vários que falaram sob a condição de anonimato, citando a sensibilidade das relações entre os Estados Unidos e a Jordânia.

Mas, ao contrário das ricas monarquias do Golfo Pérsico, a Jordânia é um dos países mais pobres do Oriente Médio. Não tem reservas significativas de petróleo e gás, pouca terra arável, um abastecimento de água inadequado e um único porto marítimo muito remoto para ser de grande vantagem econômica.

Em vez disso, a Jordânia sobrevive em grande parte com bilhões de dólares em ajuda que recebe por seu papel como fonte de estabilidade em uma região atormentada por conflitos, bem como por sua disposição de aceitar milhões de refugiados das guerras vizinhas.

A Jordânia recebeu US$ 1,5 bilhão (R$ 8,12 bilhões) somente dos Estados Unidos no ano passado, tornando-se o terceiro maior receptor de ajuda externa americana, atrás apenas de Israel e do Afeganistão. Funcionários dos EUA disseram que esse financiamento é monitorado assiduamente e não viram evidências de que algum dinheiro foi desviado de sua finalidade.

Um escritório de advocacia em Londres que representa Abdullah reconheceu o conhecimento sobre as propriedades estrangeiras para uso pessoal e defendeu vigorosamente suas ações. "Qualquer implicação de que há algo impróprio sobre a propriedade [de Abdullah] de propriedade por meio de empresas em jurisdições offshore é categoricamente negada", disse a empresa, DLA Piper, em uma carta respondendo a um pedido de comentário do ICIJ.

Abdullah, dizia a carta, "em nenhum momento fez uso indevido de dinheiro público ou fez qualquer uso do produto da ajuda ou assistência destinada ao uso público".

Nesta segunda-feira, 4, Abdullah II negou qualquer impropriedade na compra de casas de luxo, alegando razões de segurança para manter o silêncio sobre as transações. Ele afirmou que nenhum dinheiro público foi usado.

Em um sinal de que o Palácio Real ficou preocupado com a notícia das compras, a mídia jordaniana, que em grande parte é direta ou indiretamente controlada pelo governo, não fez menção à cobertura internacional, de acordo com a Associated Press. Até mesmo os meios de comunicação jordanianos independentes praticam a autocensura, evitando críticas ao rei, à família real e às forças de segurança.

Sigilo suspeito

As revelações nos documentos financeiros levantam questões sobre onde Abdullah conseguiu o dinheiro para as transações e por que um rei, que pode argumentar que tem direito a residências reais no exterior, parece ter feito o possível para esconder que elas pertencem a ele.

Os documentos mostram que o consultor financeiro de Abdullah contestou até mesmo os requisitos mínimos de divulgação, e que o escritório de advocacia que costumava abrir as contas offshore do rei ignorou - se não violou - os padrões internacionais que exigem uma análise especial de clientes que ocupam cargos de influência política.

Mesmo entre si, os operadores offshore de Abdullah ocultavam qualquer menção de seu nome ou cargo. Em uma planilha listando várias de suas empresas, o rei é referido apenas como "você sabe quem".

A DLA Piper disse que o uso de empresas offshore por Abdullah foi necessário por razões de segurança. Abdullah e sua família "estão sujeitos a ameaças de grupos terroristas e outros desestabilizadores", disse a carta da empresa. "Seria uma clara ameaça à segurança e à privacidade dele [Abdullah] e de sua família se a propriedade de determinados imóveis fosse conhecida." A empresa também citou uma vantagem financeira, observando que os vendedores podem buscar preços inflacionados se souberem da identidade de "um comprador de alto perfil".

Os documentos - conhecidos como Pandora Papers - mostram que Abdullah, de 59 anos, passou anos montando uma rede de pelo menos 36 empresas de fachada, fundos e outras entidades, com a ajuda de contadores e advogados em jurisdições como Suíça, Panamá e Ilhas Virgens Britânicas.

Muitas dessas entidades permanecem um mistério, sem nenhuma indicação clara nos arquivos sobre a razão pela qual foram criadas ou sobre o que operam. Propriedades específicas pertencentes ao rei foram identificadas pesquisando as empresas de fachada em dados imobiliários publicamente disponíveis e outros registros.

A conexão do rei com esta rede de empresas offshore é revelada em vários documentos importantes. Entre eles está um memorando escrito por um gerente da Alemán, Cordero, Galindo & Lee, um escritório de advocacia panamenho conhecido como "Alcogal", do qual Abdullah parece ter sido um cliente - por meio de intermediários - por anos.

O memorando Alcogal identifica um de seus clientes como "Abdullah al Hussein", com uma data de nascimento de 1962 que corresponde à do soberano e um endereço, "Palácio de Raghadan", que corresponde ao seu palácio em Amã, a capital jordaniana.

Em outro arquivo há uma cópia do passaporte de Abdullah e registros que o ligam a empresas de gestão de fortunas na Suíça - incluindo Sansa S.A. e FidiGere S.A. - que trabalharam com a Alcogal para estabelecer as empresas usadas para manter os ativos de Abdullah.

As casas do rei

A primeira e mais luxuosa propriedade de Abdullah II em Malibu foi comprada através da empresa Nabisco Holdings S.A. - uma empresa de fachada sem conexão aparente com a marca global de alimentos. Uma parede de pedra bloqueia qualquer visão da residência em Cliffside Drive.

A propriedade foi comprada em 2014, por US$ 33,5 milhões (R$ 181,2 milhões) de acordo com registros públicos, uma quantia descrita na cobertura imobiliária online na época como o preço mais alto já pago por uma propriedade nas proximidades de Point Dume.

Para Abdullah, foi apenas a primeira peça do que se tornou um composto de várias parcelas. Um ano depois, mostram os documentos, ele comprou uma propriedade vizinha por US$ 12,25 milhões (R$ 66,2 milhões). Então, em 2017, ele comprou outro por US$ 23 milhões (R$ 124,4 milhões), tornando-o proprietário das três parcelas conectadas que fazem fronteira com o parque estadual em Point Dume.

Uma das propriedades consiste em uma mansão de sete quartos com piscina e jardins exuberantes com vista para o Pacífico, de acordo com listas de imóveis. A outra é uma ampla casa com quatro quartos, garagem para três carros, janelas do chão ao teto e um pátio privado na beira do penhasco.

Os Pandora Papers não fornecem uma justificativa para as compras de imóveis, mas Abdullah começou a se mover agressivamente para adquirir ativos fora da Jordânia à medida que governantes em outras partes da região começaram a cair durante as revoltas da Primavera Árabe.

Em 2011, quando essas revoltas populares começaram, Abdullah gastou milhões em uma série de compras no Reino Unido, em uma área perto do Palácio de Buckingham, que é um dos mercados imobiliários mais caros do centro de Londres.

Até o final daquele ano, Abdullah gastou cerca de US$ 13 milhões (R$ 70,3 milhões) para adquirir um conjunto de apartamentos em uma única esquina da Eaton Place, de acordo com os documentos. O preço total que ele pagou pode ter sido mais alto, porque os registros britânicos mostram que uma propriedade foi transferida para uma companhia de fachada Abdullah pelo sexto duque de Westminster sem nenhuma indicação de quanto dinheiro, se houver, mudou de mãos. As unidades parecem ter sido combinadas em uma única residência, com uma cozinha e quartos de empregados na parte de trás.

O complexo é uma das pelo menos cinco propriedades de Abdullah no Reino reveladas pela investigação. Algumas das compras datam do início dos anos 2000, mas nenhuma se aproxima do valor gasto no Eaton Place.

Em 2012, Abdullah voltou-se para o mercado norte-americano, gastando US$ 6,5 milhões (R$ 35,1 milhões) em um condomínio em Georgetown. A propriedade incluía duas unidades que foram combinadas para formar uma ampla residência de sete quartos e sete banheiros em um andar superior de um prédio de tijolos com vista para o rio Potomac.

As empresas vinculadas no Pandora Papers a Abdullah compraram dois apartamentos adicionais no mesmo andar nos dois anos seguintes, o primeiro por US$ 790 mil (R$ 4,2 milhões) e o segundo por US$ 2,4 milhões (cerca de R$ 13 milhões), mostram os registros.

Essas transações coincidiram com a chegada do filho mais velho de Abdullah, o príncipe herdeiro Hussein, a Washington para começar os estudos na Universidade de Georgetown, onde se formou em história internacional em 2016. As duas filhas de Abdullah também cursaram a faculdade em Washington nos anos subsequentes./ Com informações da AP