Por que a África está perigosamente atrasada na vacinação contra a covid

Mesmo com a disseminação da variante Delta, altamente transmissível, prolongando a pandemia do coronavírus, a perspectiva de vacinação em massa oferece um caminho para a segurança relativa em grande parte do mundo. Mas na maior parte da África, um continente deixado na poeira da confusão global da vacina, essa esperança continua fora de alcance.

Nas últimas semanas, a África viu seu pior pico em casos registrados, em uma população esmagadoramente não vacinada. Novos casos de infecção no continente como um todo tiveram um pico histórico em meados de julho. Dados da África do Sul mostram “um aumento excepcionalmente acentuado e ininterrupto de nove semanas” em todo o continente, disse a Organização Mundial da Saúde na semana passada.

Os países de renda baixa e média em todo o mundo têm lutado para inocular suas populações contra o novo coronavírus, depois que os países ricos abocanharam grande parte do suprimento global de vacinas. Mas entre todas as regiões, em nenhum lugar a desigualdade global é mais aguda do que na África, onde apenas 2,2% das pessoas receberam pelo menos uma dose até 23 de julho, em comparação com quase metade da população da América do Norte.

Autoridades globais de saúde expressaram crescente frustração e alarme com a forte desigualdade entre as nações ricas e os países mais pobres à espera de vacinas. “Não há outra palavra para definir isso a não ser traição de confiança, cujas consequências agora estão tendo efeito na África, em vidas perdidas que não deveriam ser perdidas, se os países mais ricos tivessem permitido aos países mais pobres o acesso à sua justa cota de vacinas”, disse o Diretor-Geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, para o The Washington Post. Tedros foi ministro da Saúde da Etiópia e ministro das Relações Exteriores antes de se tornar o primeiro diretor-geral africano da Organização Mundial da Saúde.

Por que a África recebeu tão poucas doses de vacina em comparação com outras regiões?

Muitos países foram excluídos da corrida da vacina antes que as primeiras aprovações de uso de emergência fossem concedidas.

No verão passado e no outono no hemisfério Sul, enquanto as vacinas contra o coronavírus estavam sendo desenvolvidas e testadas, as nações ricas fechavam acordos diretamente com os fabricantes de vacinas, garantindo uma parcela desproporcionalmente grande do suprimento precoce e minando o então incipiente consórcio Covax, a iniciativa apoiada pela OMS para distribuir vacinas de forma equitativa.

A ideia por trás do Covax era que os países juntassem recursos e distribuíssem doses a todos os países participantes, independentemente de seus meios.

A África é especialmente dependente do Covax. A maioria dos governos africanos não pode comprar vacinas por conta própria, então por anos eles confiaram na GAVI, a aliança global de vacinas por trás do Covax, para fornecer vacinas para uma série de doenças, disse Githinji Gitahi, executivo-chefe global da Amref Health Africa e comissário da União Africana para resposta ao coronavírus.

Mas depois que os países ricos abocanharam grande parte do suprimento de vacina contra o coronavírus de curto prazo, sobrou pouco para o Covax. Então, assim que a implementação começou, uma onda de casos na Índia, onde uma parte significativa do fornecimento para o Covax deveria ser fabricada, levou a mais atrasos.

O resultado: um progresso dolorosamente lento. O programa tinha como objetivo inicial fornecer até 2 bilhões de doses até o final de 2021. Mais de sete meses depois, ele distribuiu pouco menos de 154 milhões de doses para 137 países.

A União Africana, entretanto, reservou centenas de milhões de doses da Johnson & Johnson a serem fornecidas ao longo de 18 meses. Cerca de 6 milhões serão entregues nas próximas semanas. Mas o financiamento para a compra de doses por meio das instalações da UA continua a ser um desafio para muitos países, disse Gitahi.

“A pandemia é um teste. E o mundo está falhando ”, disse Tedros em um discurso na semana passada, alertando que a relutância dos países ricos em compartilhar as doses de forma mais ampla repercutiria contra eles se variantes mais perigosas surgissem.

Como estão as campanhas de vacinas na África?

Apenas 20 milhões de africanos, ou 1,5% da população do continente, estão totalmente vacinados, de acordo com a OMS. Dos 3,7 bilhões de doses administradas globalmente, 1,7% foram administradas na África.

A OMS estabeleceu a meta de vacinar pelo menos 10% da população de todos os países do mundo até o final de setembro, pelo menos 40% até o final do ano e 70% até meados do ano que vem. Alcançar essa meta globalmente exigirá 11 bilhões de doses, disse Tedros.

A África está muito longe. Tedros disse estar “preocupado” com o fato de quase 70% dos países africanos não cumprirem a meta da OMS para setembro. Para fazer isso, o continente precisa administrar cerca de cinco vezes mais doses por semana do que está administrando agora.

Alguns países, incluindo a Tanzânia, estão apenas começando suas campanhas de vacinação. Desafios logísticos também retardaram a campanha de vacinação em alguns lugares. Mas, de modo geral, disse Tedros, muitos países se prepararam bem para administrar as vacinas.

Os movimentos do Malawi e de outros países para destruir ou redistribuir doses não utilizadas se deveram principalmente aos países africanos que receberam doses quase expiradas, segundo Gitahi.

Enquanto isso, os péssimos sistemas de saúde no continente significam que os africanos que ficaram gravemente doentes com covid-19 têm uma chance maior de morrer da doença, dizem especialistas em saúde pública.

Doações dos Estados Unidos de cerca de 25 milhões de doses de vacinas para 49 países africanos começaram a chegar ao continente neste mês. A União Europeia, Reino Unido e China também estão enviando doses, noticiou o The New York Times.

Líderes do Grupo dos Sete países industrializados se comprometeram em junho a doar 870 milhões de doses adicionais aos países necessitados, com o objetivo de entregar pelo menos metade desse número até o final deste ano.

Mas especialistas em saúde pública dizem que as doações até agora não serão suficientes para inocular mais de 1,3 bilhão de pessoas na África.

Como a fabricação de vacinas na África pode mudar o quadro?

Até esta semana, nenhuma vacina contra o coronavírus havia sido fabricada na África. As autoridades de saúde pública e algumas empresas farmacêuticas têm trabalhado para mudar isso.

“A pandemia também mostrou que, em uma crise, a África não pode contar com as importações do resto do mundo”, disse Tedros. “Uma das nossas prioridades deve ser investir na produção local de medicamentos, vacinas e outras tecnologias de saúde na África.”

A Johnson & Johnson contratou a Aspen Pharmacare para fabricar vacinas na África do Sul com ingredientes provenientes da Europa. A Aspen produziu o primeiro lote de vacina de sua instalação na África do Sul na segunda-feira para distribuição no país.

A Pfizer-BioNTech anunciou na semana passada um acordo semelhante com o Instituto Biovac, com sede na Cidade do Cabo, para realizar o processo de “acabamento e preenchimento” para doses usando substância medicamentosa produzida na Europa.

Candice Sehoma, da Médicos Sem Fronteiras da África do Sul, considerou o acordo "um passo na direção certa", mas pediu que a Pfizer-BioNTech disponibilizasse tecnologia e know-how para que a África pudesse produzir doses inteiramente por conta própria e ter maior controle sobre sua distribuição.

A OMS está trabalhando com os parceiros do Covax para estabelecer um centro na África do Sul para transferir a tecnologia de mRNA - a base de algumas vacinas contra o coronavírus - para a África. Os líderes de saúde pública também estão pedindo a renúncia de proteções de propriedade intelectual para vacinas contra o coronavírus. O governo Biden apóia a isenção, mas os países europeus e as empresas farmacêuticas continuam se opondo. Os delegados da Organização Mundial do Comércio que estão debatendo a proposta estão planejando tirar férias em agosto, informou a Bloomberg News.

Mesmo que haja uma isenção, levar a produção de vacinas na África em funcionamento levará tempo. Por enquanto, os líderes da saúde pública no continente estão implorando aos países ricos que enviem mais doses.

“Uma vacina adiada é uma vacina negada”, disse Gitahi. “A velocidade é essencial.”