Por que a variante Delta preocupa o Reino Unido

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, deve adiar o fim das últimas restrições contra o coronavírus na Inglaterra, com base nas recomendações dos conselheiros científicos do governo, preocupados com a variante Delta.

Johnson deve anunciar em uma entrevista coletiva nesta segunda-feira à tarde se a última etapa do fim do confinamento - que inclui a reabertura das casas noturnas e a autorização para que salas de espetáculo volte a operar com plena capacidade - acontecerá em 21 de junho, como estava previsto, ou será adiada.

Mas afinal, o que é a variante delta, e quais os riscos ela representa?

Variante delta, nome da cepa indiana

A variante delta é o nome que a Organização Mundial da Saúde deu em junho a cada uma das quatro variantes do novo coronavírus consideradas preocupantes. A OMS deu o nome de uma letra do alfabeto grego a cada variante, para tornar mais fácil mencioná-las e lembrá-las.

A variante delta do coronavírus foi detectada pela primeira vez na Índia em fevereiro e se tornou global, surgindo em dezenas de países e levantando temores de que a cepa possa desencadear uma onda de infecção que possa sobrecarregar os sistemas de saúde, reverter planos de reabertura e até mesmo prejudicar o lançamento de vacinas.

O nome original da variante é B.1.617.2, e é responsável por mais 91% dos casos no Reino Unido, e de 8% das amostras de vírus sequenciadas nos EUA. A China também registrou casos da variante indiana, e mostrou preocupação. O Brasil também teve casos da cariante delta registrados.

Embora possa parecer uma parcela relativamente pequena, a velocidade de seu crescimento é preocupante. Um mês atrás, a cepa representava pouco mais de 1% das amostras de vírus sequenciadas no mundo.

Os especialistas acreditam que a variante Delta desencadeou a enorme onda de infecções observada em toda a Índia nos últimos dois meses. A propagação da variante disseminada veio ao mesmo tempo que um aumento considerável no número de casos no Reino Unido nos últimos dias, aumento que levou o governo a enviar militares nas áreas mais duramente atingidas para ajudar a executar o programa de teste e rastreamento.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) designou B.1.617 e suas sublinhas, incluindo B.1.617.2, como "variantes de preocupação" em 10 de maio. Essa classificação significa que uma variante pode ser mais transmissível ou causar doenças mais graves, não responder ao tratamento, evitam a resposta imune ou deixam de ser diagnosticados por testes padrão.

A variante delta é mais contagiosa?

Especialistas americanos e britânicos agora acreditam que a cepa Delta é provavelmente mais transmissível. O governo britânico disse no fim de semana passado que a cepa é "cerca de 40% mais transmissível" do que a variante Alpha, anteriormente dominante, que já era mais transmissível em comparação com a cepa original do vírus.

Em uma entrevista coletiva sobre covid-19 na Casa Branca na semana passada, o diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, Anthony Fauci, disse que os estudos apoiam a ideia de que a cepa é mais transmissível.

"Agora, claramente, sua transmissibilidade parece ser maior do que o tipo selvagem", disse Fauci, acrescentando que a participação de 6% que a cepa tem agora nos EUA é semelhante a um ponto de inflexão visto anteriormente no Reino Unido.

"Esta é uma situação, como era na Inglaterra, onde eles tinham um B.1.1.7 dominante, e então o [B.1.] 617 assumiu. Não podemos permitir que isso aconteça nos Estados Unidos", disse Fauci.

É mais mortal?

Cientistas dizem que a variante indiana pode ser "mais adaptada ao ser humano, mas não podemos dizer que ela é mais letal".

As primeiras evidências sugerem que a variante Delta pode causar um risco aumentado de hospitalização em comparação com a cepa Alpha, de acordo com a Public Health England (PHE).

Embora a PHE tenha alertado que são necessários mais dados, suas primeiras descobertas mostraram que as pessoas infectadas com a variante tinham maior probabilidade de sofrer doenças graves.

Uma análise de 38.805 casos sequenciados na Inglaterra mostrou que as pessoas infectadas com a variante Delta apresentavam 2,61 vezes o risco de hospitalização em 14 dias em comparação com a variante Alfa, quando variáveis ??como idade, sexo, etnia e status de vacinação foram levadas em consideração, informou o PHE na semana passada.

Fauci reafirmou o motivo de preocupação, dizendo que a variante "pode ??estar associada a um aumento da gravidade da doença".

As vacinas funcionam contra a variante delta?

Há evidências de que as vacinas contra covid-19 existentes estão funcionando contra a variante Delta.

Uma equipe de pesquisadores da BioNTech e da University of Texas Medical Branch relataram quinta-feira, 10, que encontraram evidências de que a vacina Pfizer/BioNtech protegeria contra a infecção com a variante Delta e outras.

Eles testaram o sangue de 20 voluntários totalmente vacinados contra versões projetadas em laboratório de várias variantes do vírus e encontraram evidências de que o sistema imunológico deve neutralizá-los.

Pesquisadores baseados no Reino Unido relataram na semana passada que a maioria das pessoas que recebem duas doses da vacina contra o coronavírus Pfizer / BioNTech ainda teriam proteção contra a nova variante, embora eles tenham dito que os anticorpos parecem ser significativamente reduzidos.

Os pesquisadores do Francis Crick Institute (centro de pesquisa biomédica do Reino Unido), do National Institute for Health Research (agência financiadora de pesquisas no Reino Unido) e do UCLH Biomedical Research Center (centro de pesquisa da University College London) também disseram que, após uma dose da vacina, as pessoas tinham menos probabilidade de desenvolver uma resposta de anticorpos suficiente para proteger contra a variante Delta, em comparação com a variante anteriormente dominante. Por isso, as pessoas precisam ser totalmente vacinadas para estarem totalmente protegidas.

Em um comunicado à imprensa que acompanha sua pesquisa, os cientistas disseram que suas descobertas sugerem que a melhor maneira de combater a nova variante é "administrar rapidamente uma segunda dose e fornecer reforços para aqueles cuja imunidade pode não ser alta o suficiente contra essas novas variantes."

Os primeiros dados publicados pela PHE mostraram resultados semelhantes para as vacinas AstraZeneca e Moderna. Eles também parecem ser eficazes contra a variante Delta, uma vez que ambas as doses foram administradas.

Quais países detectaram a variante?

A variante foi identificada em 74 países, em todos os continentes, exceto na Antártica, disse a OMS em sua última atualização epidemiológica semanal publicada na terça-feira (8).

Está se espalhando muito rápido - há um mês, a OMS disse que estava presente em pouco mais de 40 países.

Outras variantes também se espalharam pelo mundo rapidamente - incluindo novas variantes que não eram mais transmissíveis do que as linhagens estabelecidas. Os pesquisadores observam que às vezes uma cepa dominante é simplesmente a variante que acontece ao pegar uma onda de transmissão alimentada por viagens e aglomerações.

O que isso significa para o fim dos bloqueios?

O Reino Unido, onde a variante Delta é agora dominante, está fornecendo uma espécie de conto de advertência para o resto do mundo. Neil Ferguson, epidemiologista da University College London, disse na quarta-feira (9) que a variante pode levar a uma "terceira onda substancial" de infecções por Covid-19 no Reino Unido.

A rápida disseminação da variante Delta levou a França e vários outros países a colocarem novas restrições aos viajantes vindos do Reino Unido.

Já causou preocupação que o plano do governo do Reino Unido de suspender as restrições remanescentes ao coronavírus em 21 de junho possa piorar a disseminação.

O surto na Índia também teve um impacto no fornecimento global de vacinas. A Índia é um dos principais fabricantes de vacinas, mas quando os casos começaram a aumentar, seu governo restringiu a exportação de vacinas contra Covid-19.

O que é uma variante de preocupação?

De acordo com a OMS, "variantes de preocupação" têm mudanças fenotípicas ou um genoma com mutações que causam alterações nos aminoácidos.

Elas também precisam causar aumento na transmissão local do vírus ou serem identificadas em vários países, além de estarem associadas a uma "mudança prejudicial" da epidemia; à "piora ou mudança na apresentação de um quadro clínico; e à diminuição na efetividade da "saúde pública, das medidas sociais ou dos tratamentos, testes e vacinas disponíveis". /AFP, REUTERS, AP, NYT