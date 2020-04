Por que o México tem menos casos de coronavírus do que os Estados Unidos?

Cidade do México - A fronteira EUA-México tem sido uma região de contrastes há décadas, mas as pessoas nos dois países estão intrigadas com o último deles: o número de casos confirmados de coronavírus no lado mexicano é apenas uma pequena fração da contagem dos EUA.

No domingo, os casos confirmados na Califórnia superaram os 6.200, contra apenas 23 na Baja California. O Arizona teve 919 casos, superando os 14 na vizinha Sonora. O Novo México relatou 237 casos; no estado de Chihuahua, vizinho, havia seis.

A fronteira EUA-México é a mais movimentada do mundo, com um milhão de travessias legais por dia. As economias dos vizinhos estão entrelaçadas. Então, por que há uma diferença tão grande nos casos?

A disparidade reflete, em parte, um atraso de tempo. O México não registrou seu primeiro caso até 27 de fevereiro - um mês após o vírus ter sido detectado nos Estados Unidos. Até o momento, o país contabilizou 993 casos, menos de 1% do total dos EUA.

Mas o México também está seguindo uma estratégia pouco ortodoxa. Está confiando menos em testes e mais em sua própria modelagem de doenças, para orientar sua resposta à pandemia.

Como os vizinhos da América Central declararam emergências em meados de março, o México manteve seus aeroportos, lojas e escritórios abertos - o governo não insistiu em uma política ampla para as pessoas ficarem em casa até a semana passada.

A abordagem do México equivale a uma aposta, reconhece o czar do coronavírus no país - "uma aposta tecnicamente sólida", disse Hugo López-Gatell em entrevista ao Washington Post. As autoridades estão apostando que podem ajustar sua resposta ao vírus, mesmo que ele tenha enganado as autoridades de saúde dos Estados Unidos e da Europa.

Os riscos dessa aposta são enormes. O México adiou as duras medidas de bloqueio para permitir que os cidadãos trabalhem por mais algumas semanas. Quase 60% da força de trabalho está no setor informal - como encanador, jardineiro, vendedor de taco - e eles têm pouca ou nenhuma economia.

Manter esses trabalhadores em casa quando não for absolutamente necessário, disse López-Gatell, pode causar "danos assustadores".

Mas, se o México esperar demais para introduzir restrições, alertam os analistas, poderá sofrer uma crise como a da Itália ou de Nova York - com muito menos recursos. O México tem metade do número de leitos hospitalares per capita que os Estados Unidos e um quarto do número de enfermeiros, segundo estatísticas da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico.

"O sistema de saúde será sobrecarregado muito mais rápido" do que em outros países, disse Eduardo González-Pier, ex-vice-ministro da Saúde do México, na semana passada, em um briefing patrocinado pelo Instituto México no Woodrow Wilson Center, em Washington.

A turbulência no México normalmente gera medo de transbordamento nos Estados Unidos - surtos na imigração ilegal e no narcotráfico, dificuldades no comércio. No momento, porém, são os mexicanos que estão preocupados com problemas na fronteira.

No sábado, os governadores de três estados fronteiriços mexicanos pediram ao presidente Andrés Manuel López Obrador que reforçasse os controles para limitar a chegada do coronavírus dos Estados Unidos.

O México tem uma vasta experiência com doenças infecciosas: foi o epicentro da pandemia de gripe suína de 2009. Mas, diferente de muitos países, ele não se apressou em aumentar os testes. López-Gatell, um respeitado epidemiologista com doutorado pela Universidade Johns Hopkins - uma instituição que atualmente se distingue por um site amplamente citado acompanhando a pandemia - reconheceu que a contagem oficial do México não reflete o número real de casos.

"Qualquer país do mundo que leva a saúde pública a sério sabe que há uma parte da epidemia que é visível e outra que não é visível", disse ele.

Qual é a profundidade das subnotificações? Estudos acadêmicos estimam que haja 10 a 15 vezes mais casos comuns de gripe a cada ano do que o relatado, observou López-Gatell.

Mas os números brutos não são o ponto, ele sustentou. O que importa, ele disse, é identificar quando e onde o vírus começa a crescer exponencialmente. Descobrir isso é um pouco como conduzir uma pesquisa eleitoral presidencial, disse ele. "Você não entrevista 300 milhões de americanos", disse ele. "Existe um método científico para saber qual é o tamanho" da amostra necessária para uma pesquisa precisa.

Desde o início do surto, as autoridades mexicanas testaram prováveis ​​portadores de coronavírus - pessoas com sintomas como febre e tosse seca que visitaram recentemente um país com casos conhecidos. Quando um diagnóstico foi confirmado, as autoridades tentaram rastrear e isolar os contatos da vítima.

As autoridades também observaram picos incomuns em casos sazonais de gripe. Eles não encontraram nenhum.

Em 24 de março, o México declarou que o vírus havia mudado para uma nova fase e estava se espalhando sem controle nas comunidades.

Desde então, as estações de monitoramento em todo o país - em hospitais e centros de atenção primária - testam cerca de 10% dos pacientes suspeitos de coronavírus com sintomas leves. Todos com sintomas graves são testados, disse López-Gatell.

"Isso permite que você tenha as informações para construir estimativas", disse ele.

No total, o México realizou cerca de 65 testes por milhão de habitantes. Nos Estados Unidos, foram 2.250 por milhão.

A abordagem do México varia drasticamente em relação ao muito elogiado modelo da Coreia do Sul, que achatou a curva do coronavírus por meio de testes em massa e rastreamento e isolamento agressivo das vítimas e seus contatos.

Carlos del Rio, epidemiologista da Universidade Emory, em Atlanta, diz que o México se moveu muito lentamente. "Os países que fizeram testes [extensos] estão se saindo melhor do que aqueles que não fazem", disse del Rio, ex-chefe do Conselho Nacional de Aids do México.

Alejandro Macias, ex-comissário nacional da gripe do México, disse que não havia testes iniciais suficientes para determinar com segurança quando a transmissão da comunidade começou. "Acho que não havia orçamento suficiente", disse ele.

Outros dizem que os testes foram enfatizados demais. "É como se fazer testes resolvesse o problema. Isso não está claro ", disse Samuel Ponce de León, especialista em doenças infecciosas da Universidade Nacional Autônoma do México. "Ninguém foi capaz de replicar" o sucesso da Coreia do Sul, disse ele.

Obviamente, identificar quando os casos de coronavírus começaram a explodir deveria ser apenas o primeiro passo na tentativa de domar a pandemia. O segundo seria ordenar medidas duras para "achatar a curva" de expansão da doença e impedir que os hospitais sejam sobrecarregados.

O México fechou as escolas e a maioria dos escritórios do governo na semana passada e instou os cidadãos a ficarem dentro de casa. No sábado, porém, o movimento de pessoas na Cidade do México havia caído apenas 30%, disse López-Gatell a repórteres. Ele pediu aos mexicanos que ficassem em casa.

"Esta é a nossa última chance", disse ele. Se os mexicanos não receberam a mensagem, pode ser em parte culpa do mensageiro-chefe. Por semanas, mesmo quando as autoridades de saúde pediram aos cidadãos que se abstivessem de beijar e abraçar, López Obrador mergulhou na multidão de admiradores, dando um tapa nas costas e apertando as mãos. Recentemente, ele interrompeu seus comícios.

Autoridades estaduais e locais criticaram a estratégia do governo federal. E há muito ceticismo em relação aos números dos casos.

Mas especialistas médicos dizem que há poucas dúvidas de que há mais casos no lado americano da fronteira. Californianos e texanos têm cada vez mais laços com a Europa e Ásia - regiões com grandes surtos - do que as pessoas que vivem no norte do México.

E, em um sinal revelador do número de vítimas da pandemia, o México teve apenas 20 mortes até agora, em comparação com mais de 2.500 de seu vizinho do norte.

Se houvesse um número dramaticamente maior de casos, disse Ponce de León, os hospitais mexicanos estariam lutando com a mesma carga de pacientes que atualmente sobrecarrega alguns hospitais dos EUA. "E não temos isso", disse ele.

"Teremos", disse ele. "Mas estamos em um momento diferente da epidemia."