Por que os EUA intensificaram seu confronto com a China?

WASHINGTON - Sob o mandato do presidente Donald Trump, os Estados Unidos estão envolvidos em um ciclo intensificado de confronto com a China. No início desta semana, as autoridades dos EUA ordenaram o fechamento do consulado chinês em Houston, alegando que era um centro de espionagem para Pequim.

O Departamento de Justiça também disse que um cientista chinês fugitivo, vinculado ao Exército, recebeu refúgio no Consulado Chinês em São Francisco. O Departamento de Comércio anunciou sanções contra um novo grupo de empresas chinesas por seu suposto envolvimento na "campanha de repressão" da China contra uigures e outras minorias étnicas, incluindo o uso de trabalho forçado.

É apenas mais uma semana na espiral de tensões da relação EUA-China. Em uma entrevista coletiva, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, sugeriu retaliação, dizendo que "em resposta às ações irracionais dos EUA, a China deve dar uma resposta necessária e salvaguardar seus direitos legítimos". Ele descreveu as alegações de espionagem dos EUA como "difamação maliciosa".

O governo Trump aumentou ainda mais a aposta. Na quinta-feira, no que foi anunciado como um "importante" discurso de política externa, o secretário de Estado Mike Pompeo falou dos perigos da "China comunista" para o futuro do "mundo livre".

Ele considerou o presidente chinês Xi Jinping um "verdadeiro crente em uma ideologia totalitária falida" em busca da "hegemonia" marxista global. Pompeo repreendeu aqueles dentro dos Estados Unidos e de outras partes do Ocidente que escolheram o caminho da "timidez" e concordância com a manipulação do sistema global pela China e seu planejamento de domínio mundial.

Falando na Califórnia na Biblioteca e Museu Presidencial Richard Nixon - em homenagem ao presidente que abriu as relações dos EUA com a República Popular da China - Pompeo evocou um mundo moldado por uma guerra ideológica que divide o Ocidente e a China.

Ele declarou que “se quisermos ter um século XXI genuíno”, o “velho paradigma do compromisso cego com a China” não poderia mais continuar, uma reiteração da visão do governo de que seus antecessores eram muito brandos em sua abordagem a Pequim.

Mas o principal diplomata dos Estados Unidos parou de pedir abertamente a mudança de regime. Ele disse que o Partido Comunista "teme as opiniões honestas do povo chinês mais do que qualquer inimigo estrangeiro" e que cabe ao Ocidente "melhor envolver e capacitar o povo chinês".

Os críticos de Pompeo nos Estados Unidos estão familiarizados com o script - uma espécie de postura beligerante que incluiu as campanhas de "pressão máxima" do governo Trump contra os regimes no Irã e na Venezuela.

Mas Pompeo, que conduziu uma rápida viagem esta semana à Europa, onde conheceu um dos principais dissidentes de Hong Kong em Londres, procura aproveitar a crescente consternação global com Pequim e ecoou pedidos de setores beligerantes da sociedade americana para uma nova aliança de democracias para tentar controlar a China.

Isso ocorre no momento em que a China se afirma de maneira mais ousada e provocativa do que antes, desde a repressão draconiana em casa até recentes manobras expansionistas nos mares ao leste e ao longo de sua fronteira montanhosa com a Índia.

Dentro da China, alguns comentaristas nacionalistas discutem abertamente a ideia de uma invasão de Taiwan, mesmo quando os Estados Unidos expandem as vendas de armas para a democracia insular que Pequim vê como sua. Embora o governo Trump tenha abdicado essencialmente de uma posição de liderança global durante a pandemia de coronavírus, os governantes autoritários da China não se colocaram em situação melhor.

"Se há um lado positivo para o atual turbilhão de crises, talvez seja Pequim ter fechado sua própria cortina, dando ao mundo uma prévia não solicitada do poder chinês irrestrito", escreveram Kurt Campbell e Mira Rapp-Hooper na revista Foreign Affairs. "Ao deixar um vácuo de poder na hora mais sombria do mundo, os Estados Unidos deixaram um amplo espaço para a China ultrapassá-los - e para demonstrar que não é qualificada para uma posição de liderança global única".

"Ao escolher uma agressão não provocada à generosidade esclarecida, a China desperdiçou essa oportunidade histórica e possivelmente também revelou seu verdadeiro caráter", escreveu Arvind Subramanian, ex-consultor-chefe de economia do governo indiano. "O poder brando, a China parece acreditar, é para democracias fracas."

Mas Trump ou seu oponente democrata Joe Biden - se este sair vitorioso em novembro - terão que fazer um balanço dos riscos do atual caminho de escalada. "Fechar o consulado não parece fazer parte de uma estratégia coerente para impedir ou obrigar a China a alterar seu comportamento", disse Jessica Chen Weiss, especialista em relações externas chinesas. "Parece mais uma estratégia de 'choque e pavor' para distrair os eleitores americanos da resposta desastrosa do governo Trump à pandemia".

Kurt Tong, ex-cônsul-geral dos EUA em Hong Kong, argumentou durante um webinar desta semana que os Estados Unidos precisam buscar uma "diplomacia concertada", em vez de pontos de vista retóricos, para lembrar a China de seus próprios excessos e erros de cálculo.

Ele recusou a insistência de Pompeo em mergulhar o mundo em uma grande luta ideológica. "A China é um estado autoritário", disse Tong, mas "os EUA não vão sucumbir ao autoritarismo porque a China está abusando de sua própria população".

"Ambos os lados devem praticar alguma humildade ideológica", escreveu Jie Dalei, professora de estudos internacionais da Universidade de Pequim, como parte de uma compilação de vozes acadêmicas dos EUA e da China sobre o estado atual das coisas. "Não é preciso mudar [ou] tornar-se outro para poder coexistir. De fato, a existência de múltiplas ideologias competitivas é o estado normal das coisas ao longo da maior parte da história da humanidade. O domínio de uma ideologia no mercado global de ideias é a exceção e não a regra".