Por um cessar-fogo e um governo legítimo na Líbia Quanto mais tempo durar o conflito militar na Líbia, maior o risco de os objetivos declarados do campo anti-Kadafi serem prejudicados ou comprometidos. Os civis figuram em grande número como vítimas e refugiados. O país está sendo, de facto, repartido, com as divisões entre o leste - dominado pela oposição - e o oeste - controlado pelo regime. Ambos os lados estão se consolidando como distintos espaços políticos, sociais e econômicos.