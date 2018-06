Poroshenko diz que tropas não foram cercadas em Debaltseve

KIEV - O presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, viajou nesta quarta-feira, 18, para a região de Donetsk, onde se reuniu com as tropas do governo que abandonaram horas antes a estratégica cidade de Debaltseve.

Poroshenko se encontrou pessoalmente com a tropa e com seus chefes na cidade de Artiomovsk, onde os soldados chegaram, informou a presidência ucraniana em comunicado. "Poroshenko felicitou os soldados por sua coragem."

Segundo o presidente ucraniano, "as unidades saíram de maneira ordenada, com todo seu armamento, com carros de combate, blindados, peças de artilharia e veículos de transporte", o que demonstraria que os militares não estavam cercados, como afirmavam os separatistas e a própria Rússia.

Os rebeldes garantiram que as tropas governamentais puderam deixar o cerco somente depois de se comprometerem a depor as armas. "O grosso das tropas mencionadas por Poroshenko foi esmagado pelas forças rebeldes e outras unidades se renderam ou estão se rendendo", disse Denis Pushilin, um dos dirigentes da autoproclamada República Popular de Donetsk.

Segundo os porta-vozes separatistas, três mil soldados ucranianos morreram em Debaltseve em combates com as milícias pró-russas. Kiev reconhece somente 22 mortos nos últimos dias.

Caso as estimativas rebeldes sejam confirmadas, este seria o maior revés para o Exército ucraniano desde a explosão da sublevação armada nas regiões de Donetsk e Luhansk, em abril do ano passado.

Apesar de denunciar a violação do cessar-fogo pelos rebeldes em Debaltseve, o Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia declarou que Kiev continua a apoiar o cumprimento dos acordos de paz fechados semana passada em Minsk. /EFE