Poroshenko é criticado por adiar implantação de acordo

As tensões mostram como será difícil para Poroshenko administrar as pressões de Kremlin, que não está recuando, e um eleitorado local que deseja relações mais estreitas com a Europa, sem concessões para Moscou.

Na sexta-feira, Ucrânia e União Europeia concordaram em postergar a implementação de um acordo de comércio, que faz parte de uma pacto mais amplo com o objetivo de fortalecer suas relações, depois de Moscou ameaçar estabelecer restrições de comércio que poderiam prejudicar seriamente a economia já enfraquecida da Ucrânia.

Um acordo de cessar-fogo no Leste, onde rebeldes com respaldo da Rússia mantêm vários povoados e cidades, ainda está em vigor, apesar de ataques dispersos. Fonte: Dow Jones Newswires.